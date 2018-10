Grève spontanée chez Aviapartner: une centaine de vols encore annulés mercredi

(Belga) Une centaine de vols, sur un total de 620, sont toujours annoncés annulés mercredi à Brussels Airport à la suite de la grève lancée par le personnel d'Aviapartner, indique la porte-parole de l'aéroport Anke Fransen.

Les voyageurs sont invités à vérifier si leur vol est bien maintenu et à prendre contact avec leur compagnie aérienne dans le cas contraire. Mercredi à l'aube, un préaccord a été conclu entre les syndicats et la direction de la société de manutention aéroportuaire. Celui-ci, qui doit mettre fin à une grève de six jours, sera présenté au personnel vers 11h. Selon les organisations syndicales, certains employés ont déjà repris le travail. D'après le syndicat socialiste UBT-FGTB, le texte négocié entre la direction et les représentants des travailleurs prévoit une augmentation du nombre de contrats ainsi qu'une prime. Une trentaine de compagnies, dont British Airways, El Al, Iberia, KLM, SAS, Ryanair et TUI Fly sous-traitent à Aviapartner le chargement et le déchargement des bagages en soute. Aviapartner est avec Swissport un des deux prestataires opérant à Zaventem pour les bagages. Pour ce qui concerne les personnes dont le bagage est resté à l'aéroport, Brussels Airport conseille de ne pas se rendre au terminal tant qu'elles n'ont pas reçu un message les invitant à venir le récupérer. Au total, quelque 1.500 valises sont actuellement bloquées à Zaventem. (Belga)