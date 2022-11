Grève sur le rail - Un quart des trains a circulé ce mardi, la moitié roulera mercredi et jeudi

(Belga) Un quart des trains a roulé lors de la grève de 24 heures menée par le front commun syndical, a confirmé mardi soir la SNCB. Une autre grève prendra le relais mercredi et jeudi, menée cette fois par le syndicat des conducteurs de train SACT. Lors de celle-ci, un train sur deux devrait circuler.

"L'offre de trains sera également limitée mercredi et jeudi, même s'il y a beaucoup plus de trains qui circuleront par rapport à ce mardi", a déclaré Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. Celui-ci confirme que, aussi bien mercredi que jeudi, un train IC sur deux circulera, tout comme les trains L et les trains S. Par contre, les trains P, qui roulent uniquement lors des heures de pointe, ne circuleront quasiment pas. Contrairement à la situation enregistrée ce mardi, l'ensemble du réseau ferroviaire sera en activité mercredi et jeudi malgré la grève. Ce 29 novembre, dans plusieurs provinces wallonnes (Namur, Luxembourg et Brabant wallon), aucun train n'a circulé. Les personnes devant prendre le train mercredi peuvent dès à présent vérifier quels trains circuleront en consultant l'application ou le site internet de la SNCB. Les mêmes informations seront disponibles dès mercredi matin pour les déplacements prévus jeudi. Avec la grève, les syndicats veulent notamment dénoncer le manque d'investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d'infrastructure Infrabel. (Belga)