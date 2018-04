Grèves en France - Quelques Thalys et Eurostar annulés mardi en raison d'une grève à la SNCF

(Belga) La grève à la SNCF qui débutera mardi à l'appel des quatre syndicats représentatifs de la compagnie ferroviaire française aura un impact limité sur la circulation des trains en provenance et à destination de la Belgique. Seuls quelques Thalys et Eurostar seront annulés mardi.

Chez Thalys, seul le train au départ de Bruxelles-Midi à 08h43 sera annulé. Dans l'autre sens, deux trains Paris-Bruxelles ne circuleront pas (départs à 06h49 et 17h49). Les trains Amsterdam-Lille ne circuleront pas au-delà de Bruxelles. Du côté d'Eurostar, trois trains Bruxelles-Londres seront annulés (départs à 08h52, 10h56 et 17h56) ainsi que deux trains Londres-Bruxelles (08h54 et 12h58). La SNCB annonce de son côté un trafic fortement perturbé dans les deux sens entre Tournai et Lille et Mouscron et Lille. Sur le réseau intérieur français, la SNCF annonce un TGV sur huit en circulation et, en régions, un TER et un Transilien (Île-de-France) sur cinq en circulation en moyenne. Les voyageurs sont invités à consulter sur le site internet de la SNCF, notamment ceux en provenance de Bruxelles à destination des villes de province. Protestant contre le projet de réforme du gouvernement français, qui veut notamment s'attaquer au statut des cheminots comprenant la garantie d'un emploi à vie, le syndicats ont inventé le concept d'une grève de deux jours sur cinq jusqu'à la fin juin, soit 36 jours de débrayage au total. Des perturbations similaires sont dès lors attendues mercredi. (Belga)