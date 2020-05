Groen propose un moment de deuil national le 21 juillet

(Belga) Le parti Groen propose d'organiser le jour de la Fête nationale, le 21 juillet, un "moment de deuil national et de communion", pour se souvenir des personnes décédées au cours de la pandémie de Covid-19, a indiqué jeudi sa présidente Meyrem Almaci.

L'occasion serait aussi mise à profit pour saluer "les héros qui ont continué de faire tourner la société pendant la crise", dont le personnel des soins de santé et ceux qui travaillent dans les services logistiques indispensables, des facteurs aux caissiers en passant par les éboueurs, et les services de sécurité. "Maintenant que les courbes descendent et que la société redémarre lentement, c'est le moment de s'arrêter un peu et de penser aux gens qui ont perdu la vie et à remercier les héros de cette crise", indique la présidente de Groen. Parallèlement, les leçons de la crise doivent être tirées via des investissements dans les soins de santé, estime-t-elle. (Belga)