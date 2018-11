Grogne chez NLMK Clabecq: les syndicats demandent à la direction une réunion jeudi matin

(Belga) Il n'y pas eu de nouvelles négociations ni de reprise du travail dans la journée de mercredi au sein du département "cisaille" de l'usine NLMK de Clabecq. Depuis mardi, dénonçant la dégradation de leur condition de travail et l'accroissement des charges de travail, une cinquantaine de travailleurs de ce département ont décidé de se croiser les bras. La direction a annoncé qu'elle organisera jeudi en début d'après-midi un référendum sur la poursuite du mouvement. Les syndicats, eux, ont envoyé un courriel à la direction mercredi soir, pour l'inviter à une réunion jeudi matin.

Les travailleurs qui protestent au sein de ce département particulier de l'usine de Clabecq demandent qu'une ou deux personnes supplémentaires par pause soient prévues, afin d'alléger la charge de travail. La discussion n'a pas vraiment eu lieu: la direction a demandé mercredi que le travail reprenne avant de négocier, ce qui n'a pas été accepté par les protestataires. Côté syndical, on a pris acte de la décision de la direction d'organiser un vote sur la reprise ou non du travail jeudi en début d'après-midi. Mais les représentants des travailleurs préféraient dégager des solutions en collaboration avec la direction, et celles-ci pourraient être soumises aux travailleurs au lieu d'un simple vote sur la poursuite du mouvement, affirment-ils. D'où l'invitation lancée mercredi en soirée, dans l'espoir d'une réponse positive pour jeudi matin.