Guadeloupe: 6 personnes dont au moins un enfant meurent dans un incendie à Saint-François

(Belga) Six personnes dont au moins un enfant ont péri dans la nuit de mardi à mercredi dans l'incendie d'une habitation à Saint-François, en Guadeloupe, dont l'origine est indéterminée, selon le ministère des outre-mer et le maire de la ville.

Selon le maire de Saint-François, Laurent Bernier, il est "fort probable" que les victimes soient d'une même famille "qui venait visiter la Guadeloupe": "deux grands-parents, deux parents et deux enfants" dont l'un serait en fait "un adolescent" dont l'âge reste à déterminer, a-t-il déclaré. Dans un communiqué, le ministère a fait état de "deux femmes, trois hommes et un enfant" qui ont péri dans le drame. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer l'origine du sinistre et "des démarches sont entreprises pour reloger les habitants qui résidaient dans des habitations mitoyennes", ajoute le ministère qui fait état de la "profonde émotion" de la ministre des outre-mer Annick Girardin. Le colonel Jean-Paul Levif, qui dirigeait les sapeurs-pompiers sur place, a déploré sur la radio RCI "un bilan très lourd". Les secours sont intervenus "dès deux heures du matin" avec "deux engins incendie", "quatre ambulances" et 25 agents au total, a expliqué M. Levif, évoquant "un léger incendie qui a occasionné des fumées". (Belga)