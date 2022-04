Guerre en Ukraine: la Belgique promet de continuer à soutenir l'Ukraine par l'envoi de matériel militaire

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a réaffirmé mardi lors d'une réunion organisée par les États-Unis sur la base aérienne de Ramstein (Allemagne), la position de la Belgique dans le conflit qui oppose l'Ukraine à son envahisseur, la Russie, en promettant de continuer à soutenir le régime de Kiev notamment par l'envoi de matériel militaire. Elle n'a pas fait d'autre précision, alors que plusieurs pistes sont envisagées par le gouvernement fédéral.



"L'Ukraine, grâce à la résistance de son armée, au courage de son peuple, à l'aide apportée par un grand nombre de pays, aux sanctions dures prises à l'encontre de la Russie, a pu contrecarrer les plans de Vladimir Poutine. Les efforts ne sont pas vains mais doivent se poursuivre pour que les Ukrainiens puissent retrouver leur souveraineté et vivre en paix dans un État démocratique", a-t-elle souligné dans une déclaration à deux médias belges, dont l'agence Belga. "La réunion du groupe consultatif de défense de l'Ukraine (organisée à Ramstein à l'initiative du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin) a permis de partager une même compréhension de la situation sur le terrain et des besoins militaires à court, moyen et long terme ainsi que de s'assurer d'une coordination optimale des apports de chaque nation", a ajouté Mme Dedonder.

Selon elle, l'ensemble des pays conviés par les États-Unis à cette réunion "restent déterminés à renforcer leur appui". "J'ai réaffirmé la position de la Belgique de continuer à soutenir l'Ukraine notamment par l'envoi de matériel militaire", a assuré la ministre, qui a participé à la réunion en compagnie du chef de la Défense (Chod), l'amiral Michel Hofman, à laquelle a également pris part le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Selon la ministre, l'invasion par la Russie de l'Ukraine constitue un retour en arrière et marque un changement de paradigme structurel. Elle a souligné que la Belgique continuait à appeler à une cessation de l'invasion russe et à l'établissement d'un véritable "dialogue politique entre Kiev et Moscou". "Dans le même temps, l'Europe et la Belgique sont conscients de la nécessité du renforcement de nos armées afin d'être crédibles et suffisamment dissuasifs contre toute menace à notre intégrité", a souligné Mme Dedonder. Selon elle, "ce renforcement devra notamment s'appuyer sur le développement d'une base industrielle européenne afin de pouvoir développer en commun les capacités nécessaires à notre sécurité et à garantir notre autonomie stratégique".