Guy Lutgen ému après le duel entre ses fils à Bastogne: "J'espère qu'on pourra raccommoder certaines blessures" (vidéo)

Benoît Lutgen (cdH) conserverait sa majorité absolue dans la commune de Bastogne, où il défiait son frère Jean-Pierre Lutgen, à la tête d'une liste d'ouverture soutenue par tous les autres partis. "Une victoire magnifique", a déclaré le président du cdH.





"Raccommoder certaines blessures"

Ce dimanche soir, notre journaliste a par ailleurs rencontré Guy Lutgen, le papa et ancien bourgmestre de la commune. Mais comment a-t-il vécu ce duel fratricide ? "C’était difficile car ce sont mes enfants", a-t-il répondu. Mais j’ai plus apprécié la campagne de Benoît car il n’a jamais été agressif à l’égard de l’autre liste. L’un fait bien ce qu’il doit faire en politique et l’autre fait bien ce qu’il doit faire dans le monde des affaires. J’espère que l’avenir permettra de raccommoder certaines blessures."





"Je lui avais déconseillé de faire de la politique"



Guy Lutgen s'est également dit soulagé que la campagne électorale soit derrière lui. "Je suis content que cette liste qui a fait du travail sérieux ait gagné. Mais je ne vais pas dire que je me réjouis de la peine de mon autre fils. Il a pris le risque de mener cette campagne alors que je lui avais déconseillé de faire de la politique", a-t-il conclu.