Gwendolyn Rutten veut la parité hommes-femmes au gouvernement

(Belga) La présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, a demandé dimanche que les gouvernements issus des élections de mai 2019 comptent autant de femmes que d'hommes.

Mme Rutten était interrogée sur le plateau de VTM à propos du blocage politique pour la nomination d'un nouveau gouverneur de Flandre-Orientale. La candidate libérale flamande Carina Van Cauter a dû se retirer après la publication dans la presse de son évaluation pour ce poste, "une atteinte à sa vie privée et à sa réputation", a dénoncé la présidente de l'Open Vld. A ses yeux, ce traitement est lié au fait que Mme Van Cauter est une femme. "Cette manière de faire, cela arrive souvent avec des femmes, et c'est sans pitié", affirme Mme Rutten. Elle plaide dans la foulée pour la parité des genres au sein des gouvernements, tant en Région qu'au Fédéral. "Ce serait beau de voir tous les partis prendre cet engagement. Nous en tout cas, nous veillerons à ce qu'il y ait plus de femmes têtes de liste aux élections", a-t-elle ajouté. (Belga)