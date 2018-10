Harmonisation de la facture énergétique

(Belga) La facture énergétique sera dorénavant limitée à deux pages en vertu d'une harmonisation qui s'appliquera à l'ensemble des fournisseurs, à l'initiative d'une concertation entre le ministre de la protection des consommateurs Kris Peeters, de l'ensemble des ministres de l'Energie du royaume et du secteur.

Le consommateur est généralement effaré par le montant de sa facture; désormais il pourra en prendre connaissance dans le détail, à savoir le prix de la consommation, du transport, de la distribution et des taxes imposées par différentes autorités. Cela lui permettra d'entreprendre des comparaisons plus aisées et de prendre des initiatives visant par exemple à limiter sa consommation. Des rubriques plus détaillées seront disponibles sur la facture électronique qui renverront notamment à des rubriques mentionnant les différentes aides disponibles (CPAS, nature de l'énergie distribuée...) Les ministres s'efforcent de procéder aux adaptations réglementaires pour le 1er mars 2019 au plus tard. (Belga)