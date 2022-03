Hausse constante des prix de l’énergie, du blé: ce député socialiste propose "de bloquer les prix"

Le député socialiste Christophe Lacroix était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il est revenu sur les hausses de prix qui touchent certains produits en Belgique. Une proposition de loi pour limiter l’impact de ces augmentations va être examinée en urgence à la Chambre.

Le député socialiste Christophe Lacroix a déposé une proposition de loi visant à mieux contrôler les prix et à les bloquer, quand ils dépassent un certain niveau. Proposition qui sera prise en considération en urgence cet après-midi à la Chambre. En clair, la volonté ici est de jouer sur l’inflation et pas sur l’indexation des salaires, mécanisme de protection des travailleurs et des allocataires sociaux.

Selon Christophe Lacroix, il faut limiter les prix qui s’envolent "essentiellement pour des questions de spéculation et pas de pénurie". Il s’agirait de monitorer les prix et éventuellement de les bloquer "comme on a fait au lendemain de la guerre 40-45. On était dans une situation inflationniste assez comparable. On est dans un moment historique. On doit protéger nos concitoyens de l’impact de la guerre, comme on l’a fait pour la pandémie".

Cela pourrait concerner les prix de l’énergie, du blé (et donc le prix du pain, des pâtes, …). Christophe Lacroix prend pour exemple le prix du blé "qui a augmenté de 25% alors que nous sommes des exportateurs nets de blé en Europe, donc il n’y a pas de pénurie de blé".

Contrôler les prix, bloquer certains prix… Christophe Lacroix convient qu’il s’agirait là "d’une mesure radicale, pour éviter une spirale inflationniste". Reste à savoir si la proposition réussira à obtenir une majorité à la Chambre.