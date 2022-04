Hépatite infantile - Un premier cas de la mystérieuse hépatite infantile signalé en Belgique

(Belga) Un premier cas de la mystérieuse hépatite qui touche les enfants a été signalé en Belgique, indique samedi soir l'Organisation Mondiale de la Santé.

A l'échelle mondiale, 169 cas ont été répertoriés, la plupart au Royaume-Uni (114). Tous les malades sont âgés entre 1 mois et 16 ans. L'origine de la maladie est toujours inconnue, il ne s'agit en tout cas pas des hépatites classiques (de A à E). Un adénovirus n'est pas exclu. L'OMS avait annoncé la semaine dernière ouvrir une enquête sur des dizaines de cas d'hépatite infantile grave d'origine inconnue survenus d'abord au Royaume-Uni et en Espagne, avant que d'autres cas n'apparaissent au Danemark, aux Pays-Bas et en Espagne. Dans l'État de l'Alabama aux États-Unis, neuf cas ont été signalés chez des enfants âgés de 1 à 6 ans. Ils ont tous été testés positifs à l'adénovirus. (Belga)