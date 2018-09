Herstal est-elle la plus sale ville de Wallonie? Le bourgmestre PS Frédéric Daerden répond

Personne n'a jamais tenté l'expérience. RTL vous propose une expérience inédite en cette semaine de rentrée et à quelques semaines des élections communales. Une villa, trois journalistes, 281 communes, 48 heures. Pendant deux jours, sans la moindre interruption, Caroline Fontenoy, Pascal Vrebos et Christophe Deborsu vont donner la parole à TOUS les dirigeants des communes de Wallonie et Bruxelles. Les 3, 4 et 5 septembre, autrement dit de ce lundi 13h au mercredi même heure, jour et nuit, les maïeurs se succèdent dans la villa Balat à Namur.

Frédéric Daerden, bourgmestre PS d’Herstal, était de passage dans l’émission 48h des bourgmestres ce mardi. Il a répondu aux questions de Christophe Deborsu.



Test Acahts, en 2012, disait que Herstal était la ville la plus sale de Wallonie?

"J’ai contesté, parce que tout dépendait des mesures prises. Ce qui est vrai, et je le reconnais, c’est que les rues, de manière générale, sont trop sales, et j’essaie de combattre ça de trois manières. D’abord en investissant les moyens nécessaires, humains et matériels, ensuite en sensibilisant les citoyens à la nécessité de respecter le cadre de vie des autres, de leurs voisins, et enfin, par de la répression, car il en faut malheureusement un peu, et notamment la lutte contre les incivilités communales".