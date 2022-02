Hommage à Luca "parti en héros pour sauver sa maman" à Liège

(Belga) Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées samedi sur le coup de midi rue de la casquette à Liège pour rendre un dernier hommage à Luca Pisciotto, le jeune homme tué cette semaine à coups de couteau par son ex-beau-père à Jupille alors qu'il tentait de venir en aide à sa maman.

Un cortège, composé de beaucoup de jeunes, s'est formé devant le magasin de skate dénommé "6kshop" dans lequel il avait l'habitude de passer du temps avec certains de ses amis. C'est de là qu'est venue l'idée de cette marche. Une fois la famille arrivée, les participants, qui arboraient des roses ou des ballons blancs, ont pris la direction du parc de la Boverie, un endroit où le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années et fort suivi sur "TikTok", se rendait souvent pour y faire du skate. Là, Arthur, l'un de ses plus proches amis, a pris la parole devant la foule qui s'était réunie en cercle autour de la famille. "De là où il nous regarde, je pense qu'il est souriant et admiratif de toutes les personnes réunies aujourd'hui", a commencé Arthur. "J'aurais préféré qu'il soit à côté de moi pour qu'on parle de ses projets. C'est grâce à sa communauté qu'il a pu reprendre confiance en lui, c'était une personne qui avait du mal à s'accepter. Il est parti en héros pour sauver sa maman", a-t-il ajouté. Les participants ont enfin procédé à un lâcher de ballons, sous les applaudissements.