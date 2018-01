Hommage à Termonde aux victimes de Kim De Gelder neuf ans après les faits

(Belga) Un hommage silencieux a été rendu à Termonde (Flandre orientale), mardi en fin de matinée, aux victimes de Kim De Gelder neuf ans après l'attaque au couteau dans la crèche Fabeltjesland. "Cela reste un moment intense au cours duquel les familles puisent de la force pour pouvoir continuer", explique le bourgmestre de Termonde Piet Buyse.

Le 23 janvier 2009, Kim De Gelder otait la vie à deux bébés et à une femme de 54 ans dans la crèche Fabeltjesland. L'auteur des faits a aussi reconnu avoir assassiné Elza Van Raemdonck, 72 ans, le 16 janvier 2009 à Vrasene (Flandre orientale). Le 22 mars 2013, la cour d'assises de Gand a condamné Kim De Gelder à perpétuité pour avoir commis quatre assassinats et 25 tentatives d'assassinat. Il a été reconnu coupable de tentative d'assassinat sur les 22 personnes présentes le jour des faits dans la crèche ainsi que sur les voisins d'Elza Van Raemdonck. Des représentants de la ville, le CPAS, la police locale et les pompiers ont déposé des fleurs à 11 heures au pied du mémorial pour les victimes à Saint-Gilles-lez-Termonde. "Il y a eu un long moment de silence. Cela reste un moment intense au cours duquel les familles puisent de la force pour pouvoir continuer. L'année prochaine, cela fera dix ans, mais je ne pense pas que nous devons modifier la cérémonie ou y ajouter des éléments. Je pense que les habitants préfèrent que cela reste ainsi", a déclaré le bourgmestre Piet Buyse.