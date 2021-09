Houffalize: la tornade du 27 juin reconnue comme calamité naturelle publique

(Belga) Le gouvernement wallon a reconnu, jeudi, la tornade du 27 juin dernier qui a touché la ville de Houffalize comme camalité naturelle publique.

Les personnes impactées par cette tornade pourront dès lors bénéficier d'une indemnisation financière de la Wallonie, si elles rentrent dans les conditions d'aide. "Lorsque des phénomènes naturels exceptionnels se produisent et occasionnent des dégâts matériels et humains importants, le gouvernement wallon prévoit des mesures pour soutenir les victimes. Dans ce cas-ci, ce sont au total dix foyers qui pourraient bénéficier d'une aide régionale, estimée à près de 65.000 euros au total", explique le ministre-président wallon, Elio Di Rupo. En pratique, dès que l'arrêté sera publié au Moniteur belge, les personnes touchées pourront introduire une demande d'aide via le formulaire de Demande de réparation de biens. Ce formulaire devra parvenir dans les 3 mois (à dater du 1er jour du mois suivant cette publication) au Service public de Wallonie - Service régional des calamités.