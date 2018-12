Huy: des mesures specifiques ont été prises suite à l'altércation survenue ce week-end

(Belga) Une reunion s'est tenue ce mercredi après-midi à l'hôtel de Ville de Huy entre le bourgmestre Christophe Collignon et les tenanciers des établissements de la Grand-Place et des locataires des chalets du marchés de Noël. Des mesures specifiques ont été prises.

Cette rencontre fait suite aux événements survenus le week-end dernier, dans la nuit du 30 novembre au 1er decembre, sur la Grand'Place de Huy. Une bagarre avait éclaté impliquant un grand nombre de personnes et quatre d'entre elles avaient été interpellées. L'objectif de cette réunion était de prendre des mesures afin d'éviter, à l'avenir, qu'une telle situation se reproduise. Après avoir échangé sur la problématique, les différents intervenants ont donc discuté des mesures susceptibles d'éviter de nouveaux débordements. Dans un premier temps, dans les cafés posant problème, des agents de sécurité agréés seront preprésents. En outre, les cafetiers sont priés de ne plus servir de l'alcool aux clients qui ont suffisamment bu. "Ce sont des mesures peu contraignantes qui sont prises car il semble que le débordement connu est exceptionnel. Cependant, si de nouveaux débordements devaient avoir lieu d'autres mesures plus contraignantes seront envisagées. Elles seront réévaluées ", a précisé la Ville. (Belga)