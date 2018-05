Hypomeeting de Götzis - Roger Lespagnard: "Cela reste une très belle performance"

(Belga) Roger Lespagnard s'est montré très fier de la prestation de sa protégée Nafissatou Thiam qui a remporté l'heptathlon du meeting de Götzis, en Autriche, pour la deuxième année d'affilée. Si la championne du monde et olympique n'est pas parvenue à battre le record d'Europe et son record personnel, son entraîneur est confiant en vue des prochains objectifs.

"Cela reste une très belle performance. Même si le javelot était un peu raté, on ne peut pas parler de chance manquée pour Nafi", a entamé Lespagnard. "C'est évidemment dommage pour cette contre-performance au javelot. Je pense que Nafi n'est pas faite pour cette longue coursé d'élan que nous avons essayé ici. Elle est arrivée deux fois avec beaucoup de vitesse près de la ligne mais elle n'a pas su faire tourner cela à son avantage." Lespagnard a ensuite analysé la prestation de Thiam et ne peut qu'être satisfait."Cette performance est surtout très prometteuse en vue de l'Euro de Berlin en août. À ce moment là, le javelot sera au point et nous devrions terminer avec plus de points. En saut en hauteur, elle est parvenue à passer ce cap des deux mètres. Je pense qu'elle parviendra à le franchir souvent à l'avenir. Ces 6.806 points, c'est un beau résultat et c'est ce à quoi je m'attendais en venant ici." (Belga)