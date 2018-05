Hypomeeting Götzis - Hanne Maudens surpasse Hellebaut à l'heptathlon: "C'est déjà un sérieux niveau"

(Belga) Nafissatou Thiam n'a pas été la seule Belge à s'illustrer à l'Hypomeeting de Götzis, ce weekend en Autriche. Hanne Maudens, 21 ans à peine, a terminé 6e de l'heptathlon avec 6.252 points et est devenue la deuxième Belge la plus performante de l'histoire de la discipline, dépassant Tia Hellebaut.

"C'est un sentiment assez spécial", a dit Maudens après la fin de son concours. "Surtout parce que je parviens à faire mieux que Hellebaut je pense. C'est déjà un sacré niveau. Avant le 800 mètres, j'ai commencé à calculer où est-ce que je pouvais terminer et je me suis rendu compte qu'un record personnel était possible. A mi-course, le rythme était plus élevé que prévu, ce qui a rendu la seconde moitié très compliquée." Toutefois, Maudens reste persuadée qu'elle pouvait faire un peu mieux. A la longueur, aucune de ses planches n'a été concluante. "C'est un peu dommage car j'avais de très bonnes sensations. Il devrait être possible d'aller un peu plus loin encore à Berlin, lors de l'Euro." (Belga)