Hypomeeting Götzis - Nafi Thiam après sa victoire à Götzis: "Je m'attends à faire mieux à l'Euro de Berlin"

(Belga) Nafissatou Thiam a remporté, pour la seconde année de rang, le prestigieux meeting de Götzis, la Mecque des épreuves combinées. L'heptathlète belge, passée proche de son record, s'est montrée ravie à l'issue du deuxième jour de compétition, dimanche en Autriche.

"Le weekend a été très beau, je ne peux qu'être contente", a dit Thiam après le 800 mètres, épilogue de son heptathlon. "Dimanche matin, j'avais encore très mal au ventre, sûrement dû à la chaleur. Mais j'ai pu m'en remettre et je suis très satisfaite de mon saut en longueur. Au javelot, j'ai lancé moins loin que d'habitude mais je ne pense pas que ce soit dû à ma nouvelle course d'élan. A l'échauffement, j'avais encore atteint les 50 mètres", a ajouté celle qui a vu son javelot se planter à 47m20, soit plus de 12 mètres derrière sa meilleure marque. La championne olympique, 23 ans, a longtemps été sur les bases du record d'Europe. "Je n'étais pas venue ici avec cet objectif mais bien pour dépasser mes limites et tester mes nouvelles approches, sur la hauteur et la longueur par exemple. Je pense que je m'approche de la meilleure version de moi-même car j'ai osé prendre des risques pour essayer quelque chose. Parfois, il est primordial de passer par là pour s'améliorer. Prester au haut niveau à long terme m'intéresse davantage qu'effectuer un record personnel actuellement." S'imposer à Götzis deux ans de suite reste une performance de premier rang. "C'est de bonne augure pour la suite, surtout en terminant à 4 points de mon score des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Si je pouvais garder ce niveau toute ma carrière, ce serait magnifique. Six des sept épreuves se sont très bien déroulées, je suis donc contente de mon weekend autrichien. Je m'attends toutefois à faire mieux lors de l'Euro de Berlin en août prochain", a ponctué Thiam. (Belga)