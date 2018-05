Hypomeeting Götzis - Nafi Thiam: "Je ne me suis pas préparée pour être en grande forme"

(Belga) Nafi Thiam défend son titre ce week-end au prestigieux Hypomeeting de Götzis, en Autriche. La championne olympique et du monde de l'heptathlon, qui l'année dernière avait signé la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps, tempère cependant les attentes.

"Le fait que j'ai réussi quelque chose de spécial ici m'importe peu. Chaque piste fait 400m de long, donc ce n'est pas vraiment une expérience bizarre", a dit très sobrement Thiam. "C'est bien sûr une occasion idéale de voir où je me trouve, surtout en vue des Championnats d'Europe à Berlin. Les entraînements se sont bien passés, mais je ne me suis pas préparée pour être en pleine forme ici. Cette année, c'est autre chose. A l'entraînement, je me sens aussi bien que l'année dernière mais je n'ai presque pas fait de compétitions." Sa performance de l'année dernière ne crée-t-elle vraiment pas un souvenir spécial pour Thiam, pas même quand elle voit que Götzis est pleine d'affiches d'elle? "Je n'ai absolument pas le sentiment que cela changera quoi que ce soit. C'est bien agréable d'être sur les affiches après le meilleur heptathlon que j'ai jamais réalisé. J'aime beaucoup venir à cette réunion mais ce n'est pas quelque chose où je ressens des émotions particulières. Je ne le fais pas pour les affiches." (Belga)