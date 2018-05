Hypomeeting Götzis - Nafissatou Thiam améliore son record du monde à la hauteur dans un heptathlon (2m01)

(Belga) Nafissatou Thiam a amélioré son record du monde à la hauteur dans un heptathlon en bondissant à 2m01 lors de la première journée de l'Hypomeeting de Götzis en Autriche samedi.

L'athlète namuroise, installée à Liège, 23 ans, a battu de trois centimètres son précédent record réussi lors des Jeux Olympiques de Rio en août 2016 avec une barre franchie à 1m98. Nafi Thiam a tenté 2m04 sans succès ensuite dans cette deuxième épreuve de l'heptathlon. Elle occupe déjà largement la tête avec 100 points de plus que l'Américaine Erica Bougard. Nafi Thiam avait réussi déjà un beau chrono sur le 100m haies en 13.45), deuxième de sa série et 8e au total, à 11/100e de son record personnel. Hanne Maudens a elle réussi son meilleur temps en 14.00 (20e) et Noor Vidts a couru en 14.15 (22e). A la hauteur, Nafi Thiam a effacé 1m95, puis 2m01, à sa deuxième tentative, ce qui lui permet de totaliser 1.251 points. La championne olympique et la championne du monde possède déjà 24 points d'avance sur le schéma de sa victoire de l'an dernier à Götzis. Hanne Maudens a franchi de son côté 1m80 (6e), là aussi un record personnel, pour figurer à la 9e place au classement. Noor Vidts a passé 1m74, à 7 cm de son meilleur saut et occupe la 24e place au classement général. (Belga)