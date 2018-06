IAAF World Challenge - Un saut à 8,66 m pour le Cubain Echevarria (MPM) à Ostrava

(Belga) Le jeune Cubain Juan Miguel Echevarria a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en longueur avec un saut à 8,66 m, mercredi, au meeting d'athlétisme World Challenge d'Ostrava.

Echevarria a ainsi effacé la marque de référence 2018 (8,58 m), établie le 31 mai à Rome par le Sud-Africain Luvo Manyonga, champion du monde en titre et deuxième avec un bond à 8,31 m mercredi. La 3e place est revenue au Sud-Africain Rushwahl Samaai (8,15 m), alors que l'Américain Jeffrey Henderson, le champion olympique 2016 en titre, a terminé au pied du podium (7,91 m). Le grand espoir cubain, âgé de 19 ans, a réussi cette performance à son 3e essai, après des sauts à 8,40 m et 8,54 m. Dimanche, Echevarria avait frappé un grand coup avec un bond à 8,83 m à Stockholm, en Ligue de diamant. Mais son saut, à seulement 12 cm du record du monde Mike Powell (8,95 m), n'a pu être homologué en raison d'un vent trop fort (+2,1 m/s). Enfin, l'Américain Justin Gatlin, champion du monde en titre, s'est imposé en 10.03 sur 100 mètres. Côté belge, Ben Broeders a pris la 6e place du concours à la perche. Il a réussi à franchir 5m20 et 5m40 à son premier essai manquant ensuite trois tentatives à 5m55. La victoire est revenue à Pawel Wojciechowski (5m75). Ben Broeders, 22 ans, a déjà sauté 5m61 et avec 5m59 cette année, il est qualifié pour les championnats d'Europe de Berlin du 7 au 12 août. (Belga)