IFAM Oordegem - Dylan Borlée et Camille Laus remportent leur 400 mètres

(Belga) Dylan Borlée a remporté le 400 mètres de l'International Flanders Athletics Meeting (IFAM), samedi à Oordegem, en réalisant son meilleur temps de la saison (46.40). Chez les dames, Camille Laus a fait de même en 52.77, elle qui avait déjà ponctué un tour de piste en 52.65 plus tôt cette année.

Dylan Borlée a devancé son équipier chez les Tornados Julien Watrin, deuxième en 46.62. Les deux membres du relais national 4x400 mètres ne sont toutefois pas parvenus à réaliser le minima pour les Mondiaux de Doha, fixé à 45.30. "Je suis assez surpris de mon temps", a réagi Borlée après sa course. "L'opposition était de taille et j'avais de bonnes sensations. Quand j'ai franchi l'arrivée, je pensais que le chrono serait meilleur. Dans deux semaines, je pars pour une quinzaine de jours en vacances avec ma copine. Je vais d'ailleurs m'octroyer une vraie plage de repos sans entraînement, sinon je ne tiendrai pas jusqu'aux Mondiaux en octobre." Laus s'est elle imposée en 52.77 devant la Jamaïcaine Titania Markland (53.22) alors que la limite pour Doha est fixée à 51.80. "Les entraînements sont un peu plus compliqués ces derniers temps. Je suis assez fatiguée depuis les Relais Mondiaux", a expliqué l'athlète de 26 ans. "Mes attentes n'étaient pas trop élevées ce soir (samedi, ndlr). Normalement je dois revenir samedi prochain à Oordegem mais je vais voir avec Jacques Borlée (son entraîneur, ndlr) si je ne dois pas prendre mes vacances une semaine plus tôt." (Belga)