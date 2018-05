IFAM Oordegem - Les jeunes Jonathan Sacoor et Eliott Crestan sous les minima pour Berlin

(Belga) L'International Flanders Athletics Meeting (IFAM) d'Oordegem a permis aux jeunes Jonathan Sacoor, 18 ans, et Eliott Crestan, 19 ans, d'atteindre les minima fixés pour l'Euro d'athlétisme de Berlin (7-12 août). Sacoor a parcouru le 400 mètres en 46.07, Crestan le 800 mètres en 1:47.18.

Sacoor s'était révélé au grand public il y a quelques mois, accompagnant les Belgian Tornados sur le 4x400 mètres au Mondiaux en salle de Birmingham début mars. Grâce à un chrono sous la limite (46.70 pour les espoirs), il pourrait participer à Berlin à son premier grand championnat en individuel. A noter que seuls les trois meilleurs Belges dans chaque discipline seront qualifiés pour le rendez-vous dans la capitale allemande. Quant à Crestan, un des plus grands espoirs de l'athlétisme belge, il a battu samedi soir le record de Belgique chez les juniors (U20) et atteint la limite pour Berlin, fixée à 1:47.60 dans sa catégorie. Sur le 200 mètres, Robin Vanderbemden a signé un temps 20.63, un centième de plus que les minima (20.62), alors que les frères Borlée ont couru en 21.14 chacun. Philip Milanov, qui a déjà réalisé les minima pour Berlin, a lancé son disque à 63m74. A la perche, Ben Broeders a passé 5m50, lui qui a également son ticket pour l'Allemagne en poche. Enfin, Soufiane Bouchikhi a ajouté une deuxième distance à son programme de l'Euro. Déjà qualifié sur 10.000 mètres, il a signé le temps de 13:29.11 sur le 5.000 alors que la limite se situe à 13:39.19.