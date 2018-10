Il manque un détail important sur le CV d'Olivier Maingain: simple oubli ou erreur volontaire?

À quelques jours des élections communales, Olivier Maingain (DéFi) était l'invité ce lundi soir de l'émission "RTLinfo refait la campagne", diffusée en télé sur RTL-TVI et sur internet via RTL Play.

En fin d'émission, notre journaliste politique Loïc Parmentier est monté sur le plateau pour interroger Olivier Maingain. Il a lu avec attention le CV du président de DéFI, disponible sur le site internet du parti. Tout y est indiqué: profession, carrière politique, mandats... Mais il manque un élément: "On a rappelé votre arrivée de Bruxelles à Woluwé-Saint-Lambert en 2006, et là il n'y a pas une ligne sur votre CV", fait remarquer notre journaliste.



Les deux lignes qui manquent sur le curriculum vitae d'Olivier Maingain, les voici:



- 1988 à 1991: conseiller communal de la Ville de Bruxelles.

- 1995 à 2000: conseiller communal et premier échevin à la Ville de Bruxelles.



L'occasion aussi de ressortir deux vieilles photos:



- La première date du 17 juillet 1995, lorsqu'Olivier Maingain était premier échevin bruxellois, et a été prise durant l'inauguration du stade Roi Baudouin. Aux côtés de l'élu figurent la reine Fabiola et le bourgmestre bruxellois de l'époque, le libéral François-Xavier de Donnea.





- La seconde date de 1999. On y voit Olivier Maingain sur un cheval en bois lors de l'inauguration de la foire du Midi.



Non, ce n'est pas un oubli volontaire, loin de là

Face à ce CV ne faisant pas mention du passé bruxellois d'Olivier Maingain, nous avons posé cette question au candidat: "Est-ce que vous avez la mémoire courte, sélective, ou c'est une période que vous préférez oublier dans votre CV?".



"Non, j'en ai parlé. Non, ce n'est pas un oubli volontaire, loin de là, parce qu'on sait que j'étais échevin à la Ville de Bruxelles. J'étais échevin des Sports", répond le président du parti DéFI.



Le présentateur de l'émission, Christophe Deborsu, a alors réagi: "Allé... C'est quand même un peu bizarre. C'est la seule chose qui manque dans un CV aussi complet. C'est peut-être parce que votre fils se présente à Bruxelles-Ville et que vous ne voulez pas lui faire de l'ombre, Fabian Maingain?".



"Pas du tout. J'ai habité 16 ans la ville de Bruxelles, j'ai été longtemps mandataire de la Ville. C'est connu dans ma vie publique, ce n'est pas une grande révélation, franchement", a rétorqué avec le sourire Olivier Maingain. "Dans mon esprit et dans mon coeur, la ville de Bruxelles, où je suis né d'ailleurs, n'est certainement pas oubliée", a-t-il conclu.