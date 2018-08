Il reste 702 élèves en liste d'attente du secondaire

(Belga) Il reste actuellement 702 élèves en liste d'attente pour une inscription en première année secondaire, a indiqué jeudi la Commission Inter-Réseaux des Inscriptions (CIRI) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Face à cette situation, la CIRI a décidé de faire usage de son pouvoir d'injonction en ajoutant une place supplémentaire dans 20% des classes déclarées complètes par les écoles.

Parmi les élèves inscrits durant les trois premières semaines du processus, 481 sont uniquement en liste d'attente: 385 visent des écoles de Bruxelles où il reste 1.316 places dans 53 écoles, 51 ciblent des écoles du Brabant wallon où il reste 619 places et 45 lorgnent sur des écoles de Wallonie, hors Brabant wallon, où il reste 11.527 places. A ces 481 élèves s'ajoutent ceux qui ont obtenu une place, l'ont abandonnée et/ou ont formulé une nouvelle inscription chronologique ainsi que ceux qui ont eu recours aux seules inscriptions chronologiques, portant le total des personnes sur liste d'attente à 702. La situation actuelle semble donc légèrement plus tendue que les années précédentes. En 2017, seuls 389 élèves étaient toujours sur liste d'attente à la même date. Le 11 avril dernier, alors qu'il restait encore 1.816 élèves en liste d'attente, la CIRI avait déjà fait usage de son pouvoir d'injonction en ajoutant une place supplémentaire dans 80% des classes déclarées complètes par les écoles. De la sorte, la situation de 554 enfants avait pu être résolue ou du moins améliorée. Réunie jeudi, la Commission a décidé de faire usage de son pouvoir d'injonction pour les 20% restants. L'application de ce solde génèrera 150 nouvelles places, à savoir 58 à Bruxelles, 21 en Brabant wallon et 71 en Wallonie. Dans la nuit du 23 au 24 août, à minuit, tous les élèves qui ont obtenu une place en ordre utile dans un autre choix que leur première préférence seront définitivement inscrits dans cet établissement. Les listes d'attente seront donc réduites aux seuls élèves qui n'ont aucune place. Les établissements disposant encore de places sont indiqués sur www.inscription.cfwb.be. (Belga)