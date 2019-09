Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'Invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Il est revenu sur sa nomination à la tête de l'ancienne Communauté française de Belgique.

Placé à la tête d'une institution, la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors qu'il voulait la voir disparaître, Pierre-Yves Jeholet (MR) est revenu dimanche dans l'émission L'Invité de Pascal Vrebos sur sa nomination à la tête de l'ancienne Communauté française de Belgique.

Aujourd'hui, il ne veut plus la voir mourir et s'explique: "Il y avait très peu de synergies entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les autres régions. Aujourd'hui, la FWB est porteuse d'avenir. Je veux être le garant de la déclaration de politique communautaire qui est une déclaration fort ambitieuse par rapport à toutes les thématiques de la FWB. Cependant, je pense qu'on peut encore simplifier et rationaliser des structures d'organisme public au niveau de la FWB".