Il y a 3 postes pour les socialistes dans ce gouvernement: Philippe Close sera-t-il ministre?

L’invité politique de la Matinale de Bel RTL était Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles et vice-président du PS. Il a répondu aux questions d’Antonio Solimando.

Le président du PS Paul Magnette et le libéral flamand Alexander De Croo sont chargés de former un gouvernement, un an et quatre mois après les élections, Pour Philippe Close, le PS et l’Open VLD sont "sans doute les deux partis qui ont le plus pris leurs responsabilités pendant tout le process".

Paul Magnette ou Alexander De Croo, lequel des deux est votre favori pour le poste de Premier ministre ? Car souvent, les formateurs sont ceux qui sont pressentis pour devenir Premiers ministres ensuite…

"Maintenant, il faut finaliser le programme, mais c’est clair que le Premier ministre est l'un de ces deux-là. A part, je me souviens vaguement, de Jean-Luc Dehaene et Wilfried Martens. Mais pour l’instant, qu'ils se concentrent sur le programme, parce qu'il faut faire aboutir l’accord, c’est le plus important. Si vous me demandez mon préféré, je vous répondrai Paul Magnette, sur le favori, je ne me prononcerai pas".

Il ne faut pas un premier ministre flamand, après trois francophones, après la crise qu’on connaît au niveau communautaire et le fait que ces partis flamands qui sont au gouvernement prennent un risque politique plus important en laissant N-VA et Vlaams Belang dans l’opposition ?

"Je ne vais pas être dans le commentaire là-dessus, ce qui est sûr c’est qu’il faudra du respect. On est dans un gouvernement - il faut que les Belges s’en rendent bien compte - d’union nationale. Ce n’est pas arrivé dans l’histoire de notre pays d’avoir autant de partis. On peut le voir négativement, en se disant, ils ne vont trouver qu’un petit accord. Ou, ce que je crois vraiment, c’est qu’il y a un sursaut par rapport à ça pour notre pays. Le fait de mettre tout le monde autour de la table avec un sursaut pour la Belgique, c’est ce que la population attend de nous. Et je suis convaincu que le 1er octobre, il y aura un projet ambitieux pour notre pays".

Vous, vous serez ministre de ce gouvernement ? Il y a trois postes pour les socialistes, il en faudra un pour les Bruxellois…

"Je pense honnêtement que ce n’est vraiment pas l'urgence. Comment ça se passe dans un gouvernement ? Finalisons l’accord, et puis on verra bien qui monte. Ça n’a pas beaucoup d’importance pour l'instant".