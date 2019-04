Ils quittent la scène: voici les TÉNORS politiques qui ne se présentent pas aux prochaines élections

Le soir du 26 mai, une page de notre vie politique va se tourner. Les listes sont maintenant clôturées et une série de ténors s'apprêtent à tirer leur révérence. Ils n'auront plus de mandat électif, après les élections. Un sujet d'Antonio Solimando pour Bel RTL.

Après les élections du 26 mai, vous n'entendrez plus, par exemple, les colères de Louis Michel dans les hémicycles des parlements ! Lui qui avait décroché son premier mandat politique, il y a 42 ans.

Révérence politique aussi pour Gérard Deprez, le fondateur du MCC. L'une des composantes de la fédération du MR, qui avait tant féraillé avec Joëlle Milquet. Joëlle Milquet qui elle non plus ne se représentera plus, non plus, aux élections de mai.

Révérence aussi au cdH pour Francis Delpérée et Marie-Dominique Simonet.

Au PS, c'est une autre page importante qui se tourne. Laurette Onkelinx quitte elle aussi les parlements. Ministre pendant 20 ans, elle avait enfilé la casquette de "Laurette Mitraillette", ces dernières années à la chambre.

Chez Ecolo, Marcel Cheron, l'un des parlementaires à la carrière la plus longue et Isabelle Durant, ancienne ministre des transports, n'auront plus non plus de mandat.

Tous ont eu une longue carrière politique. Mais très loin des records d'Herman De Croo. Il aura siégé dans nos parlements pendant 51 ans sans interruption. Et ce n'est peut-être pas fini. A 82 ans, et après avoir un peu hésité, il se présente, lui, à nouveau aux élections le 26 mai.