Ils sont huissiers, militaires, serveurs, guides, ... : voici qui sont les travailleurs de l'ombre du parlement fédéral (vidéo)

Nos reporters vous révèlent les secrets de fonctionnement du parlement fédéral. Il s'agit du cœur de notre démocratie: c'est là où les décisions sont prises, les lois sont votées. Plusieurs centaines de personnes travaillent quotidiennement dans ses coulisses pour que cet organe fonctionne. Ils sont huissiers, traducteurs, guide ou encore chargés de la sécurité. Rencontre avec ces travailleurs de l’ombre du parlement fédéral.

Nos reporters se sont rendus au parlement fédéral un jeudi, jour de séance plénière à la Chambre. Au balcon, un homme observe attentivement les députés qui s’installent: c'est le Monsieur sécurité. Le Général Desfossés connait chaque recoin de cet immense édifice: "Il faut trouver un bon équilibre entre une maison ouverte et sécurisée. Nous sommes organisés sur différents plans pour réaliser ce défi", explique Axel Desfossés, général de brigade.

L’équipe de sécurité compte 30 agents civils et 40 policiers militaires. Tous sous les ordres d’un Général. Une fonction créée en 1904, à la demande des parlementaires. "C'est une tradition, ce pourrait être un ancien gendarme ou quelqu'un qui vient d'une firme privée. C'est le choix politique qui fait que c'est toujours un militaire", éclaire Axel Desfossés.



Raphaël peut servir jusqu'à 300 cafés par jour

Au total, 650 personnes travaillent à la Chambre. Des employés qui croisent 150 députés et leurs 450 collaborateurs. Notamment dans la cafétéria réservée aux parlementaires. Ils y sont accueillis par Raphaël. Un jour de séance plénière, il peut servir jusqu’à 300 cafés aux députés. "Globalement, ici, ils passent un moment de détente. On ne les entend pas forcément parler du boulot. On n'est pas au courant de ce qui va être voté et on n'a pas d'informations avant les autres", assure Raphaël Duyck, serveur.





L'huissière: nous contrôlons la présence des députés

Les horaires sont très variables et flexibles. Certains journées commencent à 7h et s’achèvent au-delà de minuit quand les débats sont animés dans l’hémicycle. Des échanges surveillés de près par les huissiers. "Les visages, nous les connaissons tous, parce que nous devons prendre leur présence. Lors d'une séance plénière, personne ne peut rentrer dans la salle. Nous servons de lien entre le président, les ministres, les députés, les greffiers, les secrétaires et collaborateurs, nous portons les documents et ce genre de choses", explique Dominique Carion, huissière.

La Chambre compte une cinquantaine d’huissiers. Ils sont installés dans un coin de l’hémicycle. Discrets mais attentifs, car ils sont parfois appelés à intervenir. "Il nous est arrivé, sur ordre du président, d'intervenir si un député est un peu turbulent, s'il nous donne l'ordre de l'évacuer, nous le faisons", poursuit Dominique Carion.





Le service de traduction carbure à plein régime

De nombreux documents importants et confidentiels passent entre les mains de Dominique. Certains d’entre eux passent ensuite par les bureaux des traducteurs. "Ça doit aller vite, décrit Patricia Verstreken, traductrice qui s’occupe notamment des résumés des débats. Le problème est toujours de trouver le juste équilibre entre la qualité du travail et la rapidité. Ça se joue parfois sur des mots. Les parlementaires utilisent beaucoup d'expressions imagées, et on se casse la tête, mais on a la chance de pouvoir demander conseil à nos collègues".



Michel est devenu guide et connaît tous les secrets du parlement

Deux étages plus bas, la séance plénière débute. En silence, des élèves de Tournai assistent aux échanges. Ils sont accompagnés par Marcel Disch, un ancien huissier qui s’est reconverti il y a 4 ans. "Ca leur permet de voir le fonctionnement de notre démocratie et de voir que le citoyen a toute sa place ici", explique Marcel Fisch, guide. Les 7,5km de couloirs n’ont presque plus aucun secret pour lui. Il emmène son groupe dans des endroits insoupçonnés, raconte l’histoire de l’édifice, l’histoire de la Belgique, deux fois par jour, sans jamais se lasser.

Cinq personnalités de l’ombre parmi tant d’autres dans les coulisses du parlement fédéral. Des femmes et des hommes qui discrètement, travaillent quotidiennement au service de la démocratie.