Important dégagement de fumée lors d'un incendie dans un magasin de Saint-Gilles

(Belga) Un incendie avec un important dégagement de fumée s'est déclaré, samedi matin vers 10H40, dans un magasin de thé situé chaussée de Charleroi à Saint-Gilles, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n'y a pas eu de blessé, ni de personne intoxiquée.

L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais les pompiers ont dû rester sur place pendant un temps certain pour procéder à l'évacuation des fumées. Le trafic des trams sur la chaussée de Charleroi a été interrompu en conséquence pendant environ une heure et demie. Le magasin devra être entièrement nettoyé avant de pouvoir rouvrir ses portes. D'après les premiers éléments, l'incendie aurait été causé par un court-circuit électrique dans une boîte de dérivation. Des agents de Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l'électricité en région bruxelloise, se sont rendus sur place. Ils ont coupé et scellé le compteur électrique du commerce. Des trois appartements situés au-dessus du magasin, celui du premier étage a été déclaré inhabitable. Les habitants avaient évacué les lieux avant l'arrivée des pompiers. (Belga)