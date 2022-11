Important incendie dans l'ancien hôpital de Bavière à Liège

(Belga) Un important incendie s'est déclaré dimanche soir au sein de l'ancien hôpital de Bavière dans le centre de Liège, indique la zone de police liégeoise à l'agence Belga.

Le feu a pris vers 19h20 dans l'ancien hôpital de Bavière, situé boulevard de la Constitution dans le centre de Liège. Les hommes du feu ont pu intervenir très rapidement, leur caserne étant située à moins de 200 mètres de l'incendie. Sur place, des flammes de plusieurs mètres étaient visibles depuis la toiture de l'aile gauche de l'hôpital. Selon la zone de police de Liège, le feu était sous contrôle dimanche vers 20h20. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Par mesure de précaution, et pour faciliter le travail des pompiers, la rue des Bonnes Villes et le tronçon du boulevard de la Constitution sont fermés à la circulation. L'ancien hôpital de Bavière, dont la façade est classée, était à l'abandon depuis plusieurs années, mais continuait d'être occupé par des squatteurs. Un autre incendie avait déjà ravagé l'aile de droite de l'ancien hôpital en 2017. (Belga)