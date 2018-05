(Belga) Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un entrepôt communal à Koekelberg, rapporte la police locale de Bruxelles-Ouest. Il s'agit d'un entrepôt situé rue Stepman où sont stockés du plastique et du bois.

Un important dégagement de fumée est visible. On ignore encore s'il y a des victimes. L'origine du feu n'est pas non plus connue. Les pompiers sont toujours sur place. (Belga)