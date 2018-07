Important incendie dans un hangar de Schaerbeek

(Belga) Un important incendie s'est déclaré lundi soir dans un hangar de Schaerbeek, situé entre la rue d'Aerschot et la rue de Brabant. Aucun blessé n'a pour l'heure été signalé, indique Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Selon la police de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode), la situation est sous contrôle. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan. Une dizaine d'habitations a été évacuée.

Le feu a pris vers 19h20 sur le toit d'un hangar situé à l'angle de la rue d'Aerschot et de la rue de Brabant à Schaerbeek. Selon la police, le bâtiment était en cours de rénovation. L'origine de l'incendie doit encore être déterminée. Le feu a pris très rapidement et a provoqué un épais nuage de fumée visible à plusieurs kilomètres. Les rues avoisinantes ont été fermées à la circulation et une dizaine d'habitations ont été évacuées. Vers 21h00, l'incendie était sous contrôle. Les dégâts seraient considérables. (Belga)