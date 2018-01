Important incendie de câbles électriques sur un chantier à Ixelles

(Belga) Un important incendie d'un amas de câbles électriques s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur un chantier d'Infrabel situé boulevard du Triomphe, à Ixelles, le long des voies de chemin de fer. Il n'y a pas eu de blessé, indique dimanche Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le sinistre pourrait être un acte malveillant visant à faire fondre les câbles électriques pour récupérer le cuivre.

Un amas de câbles électriques se trouvant sur un chantier d'Infrabel, boulevard du Triomphe, a pris feu dimanche matin vers 04h00. "Les grands moyens ont été déployés sur place et le plan communal d'urgence a failli être déclenché. Ce ne fut pas le cas et il n'y a pas eu de mesures de confinement imposée aux riverains", explique Pierre Meys. Vers 06h00, le feu était sous contrôle. Les pompiers ont ensuite demandé l'intervention d'une pelle mécanique pour disperser les câbles et vérifier leur bonne extinction. L'incendie était entièrement maîtrisé vers 09h00. (Belga)