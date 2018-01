Importante explosion dans le centre-ville d'Anvers: deux personnes portées disparues, plusieurs blessés

Les services de secours ont travaillé toute la nuit pour rechercher des victimes de l'effondrement de plusieurs bâtiments lundi soir à la suite de l'explosion au Paardenmarkt à Anvers. La police locale a précisé mardi matin qu'elle était à la recherche de deux personnes disparues, probablement toujours sous les décombres.

Les habitants de maisons situées à l'intérieur du périmètre de sécurité instauré après l'explosion de lundi soir à Anvers, ont reçu vers 02h00 du matin mardi l'autorisation de rentrer chez eux, indique la police locale.

Les habitants concernés doivent se présenter auprès des inspecteurs qui surveillent le périmètre, pour être alors escortés jusque chez eux. Un hébergement est en revanche prévu pour les "habitants des numéros 97 à 103A" sur le Paardenmarkt, "qui sont lourdement endommagés". L'explosion, survenue lundi soir au Paardenmarkt, a fait 14 blessés dont un dans un état critique.



Bart De Wever "impressionné"

Le bourgmestre anversois Bart De Wever (N-VA) a indiqué lundi soir à l'agence Belga être "très impressionné" par la solidarité immédiatement montrée par les habitants de la ville à la suite de l'explosion qui a fait au moins une dizaine de blessés lundi soir et a détruit plusieurs bâtiments, au Paardenmarkt.

"Je suis impressionné par les messages spontanés de nombreux habitants des environs, parmi lesquels beaucoup d'étudiants, qui ont immédiatement offert du soutien, et un hébergement sous leur toit, via les réseaux sociaux", indique le bourgmestre dans la soirée. "Cette solidarité montre comme notre ville se serre les coudes, dans le besoin. Cela mérite notre respect". Sur le site de microblogging Twitter, le hashtag #paardenmarkt, du nom du lieu de l'explosion, a en effet rapidement été utilisé par des habitants des environs, dans ce quartier comportant de nombreux kots étudiants. L'intervention à la suite de l'explosion ayant entrainé la fermeture d'un large périmètre, les offres de logement ainsi que de lieux abrités pour étudier ont commencé à circuler, à destination des étudiants qui seraient dans l'incapacité de rentrer chez eux lundi soir. Quant à la cause de l'explosion, qui a entrainé l'effondrement partiel ou total de plusieurs bâtiments, "l'enquête devra en déterminer les circonstances", avait précédemment laissé entendre De Wever via Twitter.