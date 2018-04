Inauguration de la Croisette à Dinant

(Belga) Le ministre-président wallon Willy Borsus et le bourgmestre de Dinant Richard Fourneaux ont inauguré dimanche après-midi la Croisette de Dinant. Les travaux avaient débuté en septembre 2015.

« Nous voulions que l'inauguration ait des allures symboliques. C'est la première fois que nous accueillons autant de bourgmestres voisins, d'élus, et de mandataires dans notre belle ville», explique le bourgmestre de Dinant. De nombreuses personnalités politiques étaient présent pour assister au concert du compositeur, violoniste et chef d'orchestre français Vladimir Cosma. La première étape des travaux avait consisté en la sécurisation des modes de déplacement doux par la création d'un espace dédié aux piétons et cyclistes et à l'aménagement du RAVeL existants. Un encorbellement sur la Meuse, long de 500m, a par ailleurs été créé pour permettre d'augmenter l'espace disponible et l'intégration d'une zone RAVeL. Enfin, la N92 et différentes places de stationnement ont été aménagées et les traversées piétonnes sécurisées. «Depuis 1914, c'est la première fois que des travaux modifient autant la physionomie de la ville de cette façon. Cette infrastructure va générer de belles retombées pour la ville et ses commerçants. De plus, les Dinantais vont pouvoir se balader et profiter de cet endroit dans les meilleures conditions possibles», selon le bourmgestre. L'ensemble des travaux a nécessité un financement de 4,3 millions d'euros par la Région Wallonne, le reste étant assumé par la commune de Dinant. (Belga)