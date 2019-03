Inauguration de la maison Play 4 Peace à Molenbeek

(Belga) L'association sociale Play 4 Peace a inauguré, mardi à 18h30, son premier espace dénommé "Play 4 Peace House", situé rue Gabrielle Petit à Molenbeek-Saint-Jean. Cette inauguration a notamment eu lieu en présence du ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort, de la ministre bruxelloise Céline Fremault, en charge de l'Action sociale pour la Commission communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune (Cocom), de Fadila Laanan, la ministre-présidente du Collège de la Commission communautaire française (Cocof) chargée du Sport, ou encore de Benjamin Cadranel, administrateur général de citydev.brussels.

Play 4 Peace, placé sous le Haut Patronage du roi Philippe, a été créé en 2015 avec l'objectif d'utiliser le sport comme vecteur de paix, de dialogue et de développement. La maison ouvrira ses portes lundi prochain. Elle devrait avant tout servir de point central pour permettre des rencontres et la mise en oeuvre de projets réunissant des jeunes, des associations sportives et de jeunesse ainsi que des entrepreneurs sociaux. Cet espace de 530 m2 compte une trentaine de bureaux et des salles de réunion. Des formations et des workshops pourront y être organisés. Partant du constat qu'il n'existe pas de lieux interdisciplinaires dédiés au sport, l'association a voulu développer un incubateur de talents, où des projets pourront être accompagnés et des associations développer leurs structures, s'entourer de personnes compétentes et disposer d'un siège social à un tarif avantageux. "Ensemble, par le sport, cassons les barrières sociales et culturelles", a déclaré Ayman Ramdani, président fondateur de l'association. (Belga)