Inauguration de la prison de Haren ce vendredi: "Nous aurons, enfin, des conditions de détention plus humaines"

Mathieu Michel, secrétaire d'Etat à la Régie des batiments, était l'invité de Fabrice Grosfilley dans la matinale de Bel RTL.

Aujourd'hui, marque un nouveau départ pour les prisons bruxelloises. La toute nouvelle prison de Haren va être inaugurée ce jour, un pas important dans la modernisation du système carcéral belge, souvent pointé du doigt pour ses conditions de détention pas toujours optimales.

"C'est un moment important, car cette prison, moderne, fera rentrer les prisons bruxelloises dans le 21e siècle. Nous ouvrons 1090 places avec cette prison, et qui permettra d'avoir, enfin, des conditions de détention dignes de ce nom", précise-t-il.

Les prisons de Saint-Gilles et de Forest vont fermer

Avec cette ouverture, trois objectifs : "Nous souhaitons réduire la surpopulation carcérale, tout d'abord : que d'ici 2030, il n'y est plus de surpopulation. Ensuite, des conditions de détentions plus humaines, plus respectables", précise le Secrétaire d'Etat.

Enfin, le gouvernement souhaite pouvoir réduire le taux de récidive, de 70% actuellement.

Grâce à cette nouvelle prison, les prisons de Saint-Gilles et Forest, anciennes et vétustes, vont pouvoir fermer dans les prochains mois. "Forest fermera début 2023, tandis que Saint-Gilles restera encore ouverte jusque fin 2024, début 2025. La prison de Berkendael, quant à elle, sera transformée en maison d'arrêt pour des courtes détentions".