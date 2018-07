Inauguration du semi-piétonnier de la chaussée d'Ixelles

(Belga) Le semi-piétonnier reliant la Porte de Namur à la place Fernand Coq a été inauguré samedi. Le chantier avait été entamé en mai dernier et doit s'achever dans les délais impartis. La chaussée d'Ixelles rénovée sera désormais uniquement réservée aux piétons, cyclistes et bus entre 07h00 et 19h00.

"De très nombreux piétons sont au rendez-vous et je suis très satisfait de la rénovation de la chaussée d'Ixelles, tant par le choix des matériaux que par l'aménagement de plain-pied. La chaussée qui donnait auparavant une impression d'étroitesse, a comme doublé. Les gens sont très contents que l'espace public soit rendu à la population et nous constatons, malgré certaines critiques, une grande adhésion à ce type de projets", a commenté le ministre bruxellois des Travaux publics, Pascal Smet, qui précise que les travaux ont été accélérés afin d'être achevés dans les délais prévus, et que la majeure partie du chantier a été réalisée en deux semaines. Les bordures, les arbres et le mobilier urbain doivent encore être installés sur la deuxième artère commerçante de la capitale. Quant à la piétonisation de la place Fernand Coq, elle débutera à l'automne prochain et devrait s'achever en avril 2019. (Belga)