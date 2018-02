Inauguration officielle du nouvel hôpital Delta à Auderghem

(Belga) Le nouvel hôpital Delta à Auderghem a été officiellement inauguré samedi en présence de la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld), du vice-Premier ministre Didier Reynders (MR) et des ministres bruxellois Guy Vanhengel (Open Vld) et Didier Gosuin (Défi). Il s'agit du premier site hospitalier totalement neuf construit en région bruxelloise ces 40 dernières années.

L'hôpital Delta fait partie du groupe hospitalier Chirec et a mené en décembre dernier à la fusion entre les cliniques Edith Cavell et Park Leopold, réorganisées en polycliniques, leurs activités d'hospitalisation étant transférées vers le site Delta. La pose de la première pierre du nouveau complexe a eu lieu en mars 2014. L'hôpital Delta possède 545 lits et 28 salles d'opération totalement digitalisées et disposant de la technologie la plus récente. L'hôpital s'attend à enregistrer 3.000 naissances par an dans son département maternité. "L'accent n'est pas mis ici sur le nombre de lits mais bien sur les nombreux traitements médicaux divers. Le résultat est vraiment bien", a indiqué Maggie De Block. Le coût du projet dépasse les 400 millions d'euros, financé par des acteurs privés et publics. La Banque d'investissement européenne a injecté 100 millions. "Delta est la preuve qu'une volonté politique évidente, tant de la commune d'Auderghem que du gouvernement bruxellois, rend possible de gagner tous les acteurs à la poursuite d'un but commun", a dit Didier Gosuin. Une journée porte ouverte est organisée ces samedi et dimanche 27 et 28 janvier pour les habitants d'Auderghem désirant visiter le nouvel hôpital. (Belga)