Incendie à l'usine Renewi à Seraing

(Belga) Un incendie s'est déclaré à l'usine de déchets Renewi, située à Ougrée sur la Ville de Seraing, en province de Liège mercredi soir, a-t-on appris auprès des pompiers de Liège.

Les hommes du feu ont été appelés aux alentours de 22h00 mercredi pour une explosion survenue à Seraing. Cette explosion à l'usine de déchets Renewi, située rue de l'Environnement à Ougrée, a engendré un incendie. La police de Seraing et les pompiers de Liège sont rapidement intervenus sur les lieux avec une dizaine de véhicules. Des accès routiers ont été fermés par précaution. Selon la police de Seraing, la situation a été vite maitrisée et les axes routiers ont été rouverts. Les causes ne sont, pour l'heure pas encore connues, les pompiers de Liège devant faire face à de nombreuses interventions vu les conditions météorologiques. (Belga)