Incendie conséquent d'un bâtiment abandonné à Liège

(Belga) Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans une maison abandonnée du centre-ville de Liège, indiquent les pompiers liégeois. Aucun blessé n'est à signaler.

Le feu a pris vers 03h30 jeudi matin dans un bâtiment abandonné de la rue de Hesbaye, dans le quartier Sainte-Marguerite à Liège. L'incendie était conséquent et les pompiers ont dû envoyer des moyens importants sur place. Selon les hommes du feu, il s'agit vraisemblablement d'une maison squattée. Il n'y a pas de blessé. Jeudi vers 06h30, six véhicules des pompiers étaient toujours sur place. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. (Belga)