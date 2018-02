Incendie dans une ferme à Theux

(Belga) Un incendie s'est déclaré dimanche en fin d'après-midi dans une ferme, à La Reid, sur le territoire de la commune de Theux, a-t-on appris auprès de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.

Le feu s'est déclaré dans une étable. Les pompiers des postes de Theux, Spa, Limbourg et Verviers sont intervenus avec deux autopompes, trois citernes et un engin aérien. Un officier est également présent. Toutes les vaches ont pu quitter les lieux et sont indemnes. Deux chiens ont par contre péri dans l'incendie, a indiqué la zone de secours. Le feu est éteint et la phase de déblai est en cours.