Incendie dans une habitation de la région de Lessines

(Belga) Un incendie s'est déclaré dimanche en début de soirée dans une habitation de Deux-Acren, dans l'entité de Lessines, sans faire de blessé, ont indiqué les pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu après 18h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison implantée au n°51 de la rue du Boureng à Deux-Acren. Venant des casernes de Lessines, Ath et Leuze-en-Hainaut, plusieurs véhicules d'intervention ont été dépêchés sur les lieux. Ils ont mis en batterie deux autopompes, un camion-échelle et un camion-citerne. "A notre arrivée, la toiture était déjà entièrement embrasée. Il s'agit d'une ancienne fermette composée d'un rez-de-chaussée et d'une partie réservée au logement dans les combles. C'est à l'étage que le feu a pris. Toute la partie supérieure de la maison a été détruite. Par contre, il n'y a aucun dégât au rez-de-chaussée qui était séparé de l'étage par un plancher en chêne qui a résisté au feu. La grange et le garage n'ont pas été touchés. Seul un tiers du bâtiment a été victime de l'incendie", a expliqué le lieutenant Bougard. Le bâtiment sinistré était occupé par un homme âgé d'une septantaine d'années. Les services de la commune de Lessines sont intervenus afin de reloger cette nuit l'occupant des lieux. On ignorait dimanche soir l'origine de cet incendie. (Belga)