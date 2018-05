Incendie en cours dans une habitation à Hermalle-sous-Argenteau

(Belga) Un incendie conséquent s'est déclaré dans une habitation située à Hermalle-sous-Argenteau, sur la commune d'Oupeye, a-t-on appris auprès de la zone de secours de Liège et de la police de la Basse-Meuse. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les secours ont été appelés vers 15h55 à la suite de fumées importantes s'échappant d'une habitation située rue Delwaide à Hermalle-sous-Argenteau. Selon la police de la Basse-Meuse, il n'y avait personne à l'intérieur de la maison lorsqu'ils sont arrivés. Les propriétaires étaient déjà sortis de l'habitation. Selon les informations recueillies La Meuse, les flammes sortaient du premier étage quand les pompiers sont arrivés. L'origine de l'incendie se trouverait dans la cuisine (à l'arrière) et il se serait ensuite étendu à l'avant et à l'étage de la maison. Le toit a été complètement détruit. Durant l'intervention, les pompiers ont craint que le feu ne se propage à la maison mitoyenne, ce qui ne fut pas le cas. La maison sinistrée a été déclarée inhabitable et les victimes ont été relogées. (Belga)