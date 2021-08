Incendie en Europe - Des centaines de personnes évacuées d'une station balnéaire italienne

(Belga) Plus de 400 personnes ont dû quitter dimanche soir la station balnéaire italienne Campomarino, au bord de la mer adriatique, alors que des feux de forêt s'en approchaient. Les hôtels et campings de la région ont également été évacués.

Une vidéo diffusée par les pompiers montre d'épais nuages de fumée s'engouffrant dans les rues de la station balnéaire et des flammes menaçant un café. Les photos publiées sur les réseaux sociaux illustrent quant à elles le feu ravageant des habitations. Les pompiers tentent de combattre le brasier depuis les airs avec un avion bombardier d'eau et un hélicoptère. Les feux de forêt font rage depuis le début de la semaine dans le sud de l'Italie et sur les îles de Sicile et de Sardaigne. En raison de la sécheresse, des températures élevées et des vents violents, les incendies se déclarent facilement et sont difficiles à éteindre. (Belga)