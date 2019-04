Incident lors d'un mariage à Assesse: neuf blessés et plan catastrophe déclenché

(Belga) Neuf personnes ont été blessées après l'effondrement d'un balcon en bois, dans une propriété de Sart-Bernard (Assesse, province de Namur), annonce samedi le site RTLinfo. Le plan catastrophe a été déclenché.

L'accident s'est produit lors d'une cérémonie de mariage. Plusieurs personnes se sont rassemblées sur un balcon en bois, qui s'est effondré. Neuf personnes ont été blessées mais aucune ne serait dans un état critique. Selon RTLinfo, le plan catastrophe a été déclenché par les autorités. Sept ambulances et deux SMUR ont été dépêchés sur place, en plus des pompiers et de la police. (Belga)