Indemnisation des victimes des attentats de Bruxelles: la commission d'enquête proposera des amendements

(Belga) Le président de la commission de suivi "attentats", Patrick Dewael, et l'un des experts de la commission, le professeur Paul Martens, s'adresseront aux cabinets des ministres de la Justice et de la Santé afin d'examiner avec eux les amendements qui pourraient être apportés aux projets de loi sur l'indemnisation des victimes d'attentats.

La commission de la Justice de la Chambre a entamé l'examen de ces projets de loi qui visent à améliorer l'aide et l'indemnisation auxquelles ont droit actuellement les victimes du 22 mars 2016. Selon M. Martens, les textes rencontrent "aux trois quarts" les recommandations de la commission d'enquête. Certains éléments pourraient être améliorés ou corrigés. L'ensemble pourrait également être coordonné car il repose sur un ensemble de lois mises bout à bout et est difficilement compréhensible. Dans la majorité comme dans l'opposition, chacun s'est accordé pour dépasser les clivages politiques et travailler vite afin que le dispositif soit prêt avant le troisième anniversaire des attentats. (Belga)